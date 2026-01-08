Imperdibile stasera in tv Moonage Daydream il doc su David Bowie con archivi inediti e 48 canzoni rimasterizzate

Stasera in TV va in onda Moonage Daydream, un documentario su David Bowie che presenta archivi inediti e 48 brani rimasterizzati. Un’occasione per scoprire aspetti poco conosciuti del celebre artista attraverso materiali originali e approfondimenti che vanno oltre le consuete narrazioni biografiche. Un appuntamento da non perdere per chi desidera approfondire la figura e l’eredità di Bowie in modo autentico e rispettoso.

Se pensate di conoscere David Bowie, preparatevi a ricredervi. Perché Moonage Daydream non è il solito documentario biografico con tanto di timeline ordinata e interviste agli amici di sempre. No, questo è «un trip audiovisivo», come l'hanno definito alcuni critici dopo la proiezione al Festival di Cannes. Un caleidoscopio di immagini e suoni che catapulta direttamente nell'essenza del Duca Bianco. Brett Morgen, il regista candidato all'Oscar che aveva già esplorato l'anima di Kurt Cobain in Montage of Heck, questa volta ha avuto accesso a un tesoro custodito gelosamente: gli archivi personali di Bowie.

