Immigrazione record l’ipocrisia del governo | respinge per consenso mentre accoglie per necessità

Negli ultimi mesi, l’immigrazione ha raggiunto numeri record, rivelando le contraddizioni delle politiche governative. Da un lato, si promuovono campagne di paura e si richiede uno stop all’accoglienza, dall’altro si continua a farlo per ragioni di necessità. Questa discrepanza mette in luce una gestione che, pur dichiarando fermezza, si basa su interessi economici e contabili, evidenziando un’ipocrisia che richiede una riflessione più approfondita.

La maggioranza parla di “stop” e costruisce campagne sulla paura, poi governa con un’altra lingua: la contabilità. L’ipocrisia del governo Meloni sull’immigrazione sta tutta in questo scarto: promessa di chiusura come identità politica, programmazione di ingressi come manutenzione dello Stato. I dati messi in fila da Lorenzo Ruffino raccontano una scelta già presa e mimetizzata. Il paese che serve e quello raccontato. Nel 2024 in Italia sono arrivate dall’estero 451 mila persone, massimo degli ultimi sedici anni; il precedente picco indicato nell’analisi è 527 mila nel 2007. Nello stesso anno hanno lasciato il paese 188 mila persone, record dal 2002. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

