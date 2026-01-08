Il week-end al cinema | da Buen Camino a Una di famiglia

Il fine settimana al cinema offre una vasta scelta di titoli per tutti i gusti. Tra le proposte in programmazione troviamo film italiani e internazionali, animazioni e produzioni drammatiche. Questa varietà permette di trascorrere un tempo di qualità, scegliendo tra titoli come “Buen Camino”, “Una di famiglia” e molte altre pellicole che arricchiscono il panorama cinematografico delle sale.

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale spiccano “Buen Camino”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Spongebob – Un’avventura da pirati”, “Zootropolis 2”, “Una di famiglia”, “No Other Choice”, “Norimberga”, “Oi vita mia” e “Primavera”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI’ 8 GENNAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio VENERDI’ 9 GENNAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso a Gorle CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino SABATO 10 GENNAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso a Gorle CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino CINEMA FORZENIGO a Villa d’Ogna I film al cinema Forzenigo di Villa d’Ogna DOMENICA 11 GENNAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso a Gorle CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino CINEMA FORZENIGO a Villa d’Ogna I film al cinema Forzenigo di Villa d’Ogna Foto Getty BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Al cinema in settimana e all’Epifania: Buen Camino, Una di famiglia, Avatar e SpongeBob

Leggi anche: Il week-end al cinema: Bugonia, La famiglia Halloween, Springsteen e…

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

'Buen Camino', il film dei record di Checco Zalone campione di incassi in 4 giorni; Come sta andando il film di Checco Zalone: la classifica del primo weekend di gennaio; Box office Italia, Buen Camino domina il primo weekend dell’anno; È diventato il secondo film per incassi nella storia del cinema italiano. In sala adesso.

Il week-end al cinema: da “Buen Camino” a “Una di famiglia” - Fra i titoli che si possono vedere nelle sale spiccano “Buen Camino”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Spongebob – Un’avventura da pirati”, “Zootropolis 2”, ... bergamonews.it