Il voto è all' orizzonte e l' opposizione esplode

Tra circa sedici mesi, gli italiani saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento, previsto per maggio 2027. In questo periodo, l’opposizione si mostra particolarmente attiva, mentre si delineano le sfide e le prospettive per il futuro politico del paese. Un momento di importante riflessione e preparazione per cittadini e forze politiche, che segnalerà i possibili cambiamenti e l’orientamento della nostra democrazia.

Gli italiani voteranno per il rinnovo del parlamento intorno al maggio del 2027, dunque tra sedici mesi. Le regole della politica e del buon senso dicono che questo è il momento in cui tutti i racconti che le sigle d’opposizione hanno fatto dal 2022 devono iniziare a convergere in una trama unica. I motivi non dovrebbero sfuggire alla «testardamente unitaria» Elly Schlein: lei, Giuseppe Conte, Matteo Renzi e gli altri possono avere possibilità di vincere solo presentandosi uniti, e per presentarsi uniti in modo credibile devono fare un discorso comune. Sta accadendo il contrario, invece: anziché riannodarsi, quei fili si diramano in nuovi percorsi divergenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

