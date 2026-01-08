IL VIDEO | Fuga e inseguimento in mare | bloccati dalla guardia di finanza

Un episodio in mare ha visto una barca tentare la fuga dopo aver evitato il pagamento di lavori di manutenzione. La guardia di finanza ha intercettato l'imbarcazione e, dopo un breve inseguimento, è riuscita a bloccarla. L'episodio evidenzia l'importanza del rispetto delle normative e delle procedure di sicurezza nel settore nautico.

Non pagano importati lavori di manutenzioni alla barca e fuggono; bloccati dopo un breve inseguimento in mare da parte della guardia di finanza. L’intervento dei militari della Sezione Operativa Navale di Gaeta c’è stato dopo la segnalazione giunta dal titolare del cantiere navale dove erano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

