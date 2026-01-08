Il vescovo Piazza | La povertà è una grande ferita che porto dentro i troppi suicidi mi assillano
Il vescovo di Viterbo, Orazio Francesco Piazza, ha sottolineato come la povertà e i suicidi rappresentino ferite profonde nella società. Durante l'incontro di inizio anno con la stampa, ha evidenziato che le difficoltà devono diventare opportunità per dimostrare il cuore e la solidarietà di tutti. Il suo messaggio invita a guardare al 2026 come un'occasione per costruire un futuro condiviso, affrontando insieme le sfide con responsabilità e speranza.
Il vescovo di Piazza Armerina indagato per falsa testimonianza, la procura: “Coprì prete che condannato per violenza sessuale” - Così si leggeva nelle motivazioni della sentenza con cui a Enna era stato condannato a 4 anni e mezzo don Giuseppe Rugolo. ilfattoquotidiano.it
Indagato vescovo di Piazza Armerina, avrebbe coperto il prete condannato per molestie - Le indagini sarebbero state chiuse e ora Il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana e il vicario giudiziale della diocesi, monsignor Vincenzo Murgano, hanno 30 giorni per farsi interrogare o ... rainews.it
Indagato il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana: è accusato di aver coperto un prete pedofilo - La procura di Enna lo ha iscritto nel registro degli indagati insieme al suo vicario Vincenzo Murgano con l’accusa di ... fanpage.it
