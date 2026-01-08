Il vescovo Piazza | La povertà è una grande ferita che porto dentro i troppi suicidi mi assillano

Il vescovo di Viterbo, Orazio Francesco Piazza, ha sottolineato come la povertà e i suicidi rappresentino ferite profonde nella società. Durante l'incontro di inizio anno con la stampa, ha evidenziato che le difficoltà devono diventare opportunità per dimostrare il cuore e la solidarietà di tutti. Il suo messaggio invita a guardare al 2026 come un'occasione per costruire un futuro condiviso, affrontando insieme le sfide con responsabilità e speranza.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.