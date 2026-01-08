Il Venezuela rilascia il detenuto Luigi Gasperin Tajani al lavoro per accelerare la liberazione degli altri italiani

Il Venezuela ha rilasciato l’imprenditore italiano Luigi Gasperin, detenuto dal 7 agosto scorso a Maturin. Secondo fonti qualificate, Gasperin sarebbe stato liberato e si trova ora fuori dal paese. Il ministro degli Esteri Tajani è al lavoro per accelerare la liberazione degli altri italiani ancora detenuti nelle carceri venezuelane. La notizia rappresenta un passo importante nel miglioramento delle relazioni tra Italia e Venezuela.

Il Venezuela avrebbe liberato almeno un italiano che era detenuto nelle carceri del paese. Si tratterebbe, secondo quanto si apprende da più fonti qualificate, dell'imprenditore settantenne Luigi Gasperin, che era stato arrestato il 7 agosto dell'anno scorso a Maturin, nello stato di Monagas, e sarebbe stato detenuto in un centro nella zona di Prados del Este nella capitale venezuelana.

Il Venezuela libera il detenuto italiano Luigi Gasperin, speranza per Alberto Trentini - Si tratterebbe, secondo quanto si apprende da più fonti qualificate, dell’imprenditore settantenne Luigi Gasp ... gazzettadiparma.it

Il Venezuela libera il detenuto italiano Luigi Gasperin - La liberazione di Gasperin fa sperare non solo per la scarcerazione di Trentin. gazzettadelsud.it

Caracas rilascia vari detenuti, liberi Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Il Senato USA contro Trump Senato Usa, cinque repubblicani votano con i Dem per limitare azione militare di Trump in Venezuela. Il presidente: "Non saranno rieletti". Macron: "No al nuovo im - facebook.com facebook

Caracas rilascia vari detenuti, liberi Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Il Senato USA contro Trump #Venezuela #Caracas #BiagioPilieri #LuigiGasperin #Trump #SenatoUSA #DonaldTrump #USA #PoliticaEstera #UltimaOra x.com

