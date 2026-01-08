Il Venezuela libera il detenuto italiano Luigi Gasperin | speranze per Alberto Trentini e altri due connazionali

Il Venezuela ha comunicato la liberazione di Luigi Gasperin, imprenditore italiano detenuto nel paese. Questa decisione apre nuove speranze per Alberto Trentini e altri connazionali ancora in attesa di chiarimenti o libertà. La notizia rappresenta un passo importante nelle relazioni tra Italia e Venezuela, segnando un momento di attenzione verso i casi di cittadini italiani coinvolti in situazioni di detenzione all’estero.

Il Venezuela libera il detenuto italiano Luigi Gasperin: speranze per Alberto Trentini e altri 3 connazionali - Il governo venezuelano ha annunciato la scarcerazione dell'imprenditore italiano Luigi Gasperin, trattenuto nelle carceri del Paese ... fanpage.it

Il Venezuela libera il detenuto italiano Luigi Gasperin - Si tratterebbe, secondo quanto si apprende da più fonti qualificate, dell'imprenditore settantenne Luigi Gasp ... ansa.it

Il Venezuela post-Maduro libera “un numero significativo” di prigionieri politici. Ci sono anche stranieri. Di Maurizio Stefanini x.com

BATTUTA D'ARRESTO per Trump. Via libera del senato statunitense ad una risoluzione per impedirgli di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l'autorizzazione del Congresso. Resta però estremamente assertiva la postura della Casa - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.