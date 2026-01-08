Il Venezuela libera il detenuto italiano Luigi Gasperin | speranze per Alberto Trentini e altri due connazionali
Il Venezuela ha comunicato la liberazione di Luigi Gasperin, imprenditore italiano detenuto nel paese. Questa decisione apre nuove speranze per Alberto Trentini e altri connazionali ancora in attesa di chiarimenti o libertà. La notizia rappresenta un passo importante nelle relazioni tra Italia e Venezuela, segnando un momento di attenzione verso i casi di cittadini italiani coinvolti in situazioni di detenzione all’estero.
Il governo venezuelano ha annunciato la scarcerazione dell'imprenditore italiano Luigi Gasperin, trattenuto nelle carceri del Paese. Restano ancora in corso le procedure per altri connazionali, mentre Roma spera anche nella liberazione di Alberto Trentini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
