Il Venezuela apre le carceri libero l’imprenditore Luigi Gasperin Attesa e speranza per Alberto Trentini e gli altri detenuti italiani

Il Venezuela ha annunciato l’apertura delle carceri e la liberazione di numerosi detenuti, tra cui l’imprenditore italiano Luigi Gasperin. La decisione, comunicata dal presidente dell’Assemblea nazionale Jorge Rodríguez, rappresenta un passo importante per il paese. L’attenzione ora si concentra anche sulla sorte di altri detenuti italiani, come Alberto Trentini, che attendono notizie e sperano in un futuro di libertà.

Il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la liberazione di «un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri ». La decisione, ha spiegato, è stata presa in modo «unilaterale» dal governo di Caracas, “gestito” dall’amministrazione Trump, con l’obiettivo di «favorire e raggiungere la pace». Tra le persone già liberate c’è certamente un cittadino italiano, l’imprenditore di 77 anni Luigi Gasperin, arrestato il 7 agosto 2025 a Maturin (stato Monagas). Si spera ora nel rilascio anche degli altri connazionali detenuti nelle carceri venezuelane: Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri. 🔗 Leggi su Open.online

