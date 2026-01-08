Il Venezuela annuncia la liberazione di molti detenuti | c’è speranza per Alberto Trentini

Il Venezuela annuncia la liberazione di numerosi detenuti, offrendo un segnale di possibile cambiamento. A cinque giorni dall’operazione militare statunitense che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro e della sua consorte, questa decisione apre uno spiraglio di dialogo e speranza per il Paese e per le persone coinvolte, tra cui Alberto Trentini. Resta da vedere quali sviluppi porterà questa evoluzione.

Cinque giorni dopo l'operazione militare americana che ha portato all'arresto dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie, dal Venezuela arriva un segnale di apertura. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezuelano, ha annunciato che nelle prossime ore verranno rilasciati numerosi detenuti, sia cittadini venezuelani che stranieri. Una decisione presa in modo autonomo, senza pressioni esterne, con l'obiettivo dichiarato di favorire la pacificazione del paese. Il giornale spagnolo El País riporta che tra i liberandi ci saranno anche cittadini spagnoli, come confermato dal ministero degli Esteri di Madrid.

Il Venezuela annuncia la liberazione di detenuti venezuelani e stranieri - Il presidente dell'Assemblea di Caracas, Rodriguez: dettagli su identità e numero di persone liberate verranno comunicati in un secondo momento. avvenire.it

Il Venezuela libererà diversi detenuti. Fonti: buone probabilità che ci sia anche Alberto Trentini - Roma, 8 gennaio 2026 – Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la " liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri". quotidiano.net

Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi detenuti: attesa per l’italiano Trentini x.com

Venezuela, Trump annuncia: "il controllo USA potrebbe durare anni. Ricostruiremo con i soldi del petrolio" - facebook.com facebook

