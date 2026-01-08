Il Venezuela annuncia il rilascio di diversi detenuti politici

Il governo venezuelano ha comunicato l’imminente rilascio di diversi detenuti politici, tra cui cittadini venezuelani e stranieri. L’evento, atteso nelle prossime ore, rappresenta un passo importante nel contesto politico del paese. La notizia è stata ufficialmente annunciata dalle autorità venezuelane, che non hanno ancora fornito dettagli specifici sui nomi o sul numero esatto dei rilascio.

Il governo venezuelano ha annunciato la scarcerazione imminente di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri, un rilascio che dovrebbe avvenire nelle prossime ore. A darne notizia è stato il presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez, che ha definito la decisione «unilaterale» e motivata dalla volontà di « favorire e raggiungere la pace ». Rodríguez non ha indicato né il numero né l’identità delle persone coinvolte, spiegando che questi elementi verranno comunicati in seguito. L’Italia è in attesa di sapere se tra le persone che stanno venendo rilasciate c’è anche Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da oltre un anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

