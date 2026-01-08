Il governo venezuelano ha comunicato l’imminente rilascio di diversi detenuti politici, tra cui cittadini venezuelani e stranieri. L’evento, atteso nelle prossime ore, rappresenta un passo importante nel contesto politico del paese. La notizia è stata ufficialmente annunciata dalle autorità venezuelane, che non hanno ancora fornito dettagli specifici sui nomi o sul numero esatto dei rilascio.

Il governo venezuelano ha annunciato la scarcerazione imminente di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri, un rilascio che dovrebbe avvenire nelle prossime ore. A darne notizia è stato il presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez, che ha definito la decisione «unilaterale» e motivata dalla volontà di « favorire e raggiungere la pace ». Rodríguez non ha indicato né il numero né l’identità delle persone coinvolte, spiegando che questi elementi verranno comunicati in seguito. L’Italia è in attesa di sapere se tra le persone che stanno venendo rilasciate c’è anche Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da oltre un anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il Venezuela annuncia il rilascio di diversi detenuti politici

Leggi anche: Il Venezuela annuncia la liberazione di "diversi detenuti": speranza per Alberto Trentini

Leggi anche: Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi detenuti, anche stranieri. L'Italia spera per Trentini

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Venezuela, le reazioni. Mosca: «Violato diritto internazionale», Cina chiede rilascio immediato. Ue: «Sosteniamo transizione democratica»; Attacco Usa in Venezuela: il post di Trump che annuncia la cattura di Maduro; Venezuela sotto attacco, il panico della gente nelle strade di Caracas VIDEO.

Alberto Trentini, il Venezuela annuncia la liberazione di diversi detenuti anche stranieri: attesa per l'italiano - Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi detenuti, anche stranieri Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la ... ilmessaggero.it