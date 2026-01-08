Ieri pomeriggio, nel Palazzo d’Arnolfo, il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi ha reso omaggio alla Sangiovannese per la vittoria della Coppa Italia dello scorso 17 dicembre a Firenze contro la Lucchese. L’evento ha celebrato il successo della squadra, che ha portato in città un importante trofeo nazionale, sottolineando l’affetto e la riconoscenza della comunità locale per questo risultato sportivo.

In Palazzo d’Arnolfo il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi ha reso, ieri pomeriggio, omaggio alla Sangiovannese per la conquista della Coppa Italia dello scorso 17 dicembre a Firenze con la Lucchese. La sala era gremita in ogni ordine di posto per ringraziare ancora una volta i beniamini in maglia azzurra che sono riusciti a conquistare un trofeo tricolore a distanza di 25 anni. "Non potevamo che omaggiare la squadra e tutti i componenti dello staff, ha affermato il sindaco Valentina Vadi, per un grande trofeo che a distanza di molti anni è tornato a San e Giovanni. È un dovuto riconoscimento ad un’impresa sportiva, che ha fatto parlare della nostra città non solo in Toscana, ma anche al di fuori dei confini regionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il trofeo conquistato a dicembre nella finale con la Lucchese. Festa Sangio in Comune per la Coppa Italia

Leggi anche: Sangiovannese, la finale è di rigore. Coppa Italia: ora c’è la Lucchese

Leggi anche: La Lucchese batte 2-0 la Sestese nella semifinale di Coppa Italia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

POMERIGGIO… MONDIALE! I BLOCK DEVILS BATTONO MILANO 3-1 E CELEBRANO IL TROFEO CON I TIFOSI; ‘Casa Tarqui’, speciale Supercoppa. Lenzini: “La Juve un amore che nasce da lontano”. Corelli: “Roma è casa”; Lorenzo Salvati atleta dell’anno dello Sci club Druscié; Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta.

Trofeo Villa, le classifiche finali - Si è conclusa a Valmontone la finalissima del Trofeo Fulvio Villa 2025, con gare e staffette di Natale. fidal.it

Final Eight Coppa Italia A1 Femminile – La presentazione dei quarti di finale - Sette partite in tre giorni, tutte da dentro da fuori, e la possibilità di sollevare un trofeo per iniziare il 2026. basketinside.com