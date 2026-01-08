Il testo per la cerimonia nuziale è scritto con ChatGpt matrimonio annullato | Viola la legge

Un matrimonio in Olanda è stato annullato dopo alcuni mesi, poiché la cerimonia è stata officiata con un testo generato da ChatGPT. Il tribunale di Zwolle ha dichiarato nullo il matrimonio, ritenendo che l’utilizzo di un'intelligenza artificiale per redigere il testo costituisca una violazione delle norme legali. Questo caso solleva importanti questioni sulla validità delle procedure nuziali e l’uso delle tecnologie in ambito legale e civile.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.