Il testo per la cerimonia nuziale è scritto con ChatGpt matrimonio annullato | Viola la legge
Un matrimonio in Olanda è stato annullato dopo alcuni mesi, poiché la cerimonia è stata officiata con un testo generato da ChatGPT. Il tribunale di Zwolle ha dichiarato nullo il matrimonio, ritenendo che l’utilizzo di un'intelligenza artificiale per redigere il testo costituisca una violazione delle norme legali. Questo caso solleva importanti questioni sulla validità delle procedure nuziali e l’uso delle tecnologie in ambito legale e civile.
Un matrimonio annullato dopo mesi per "colpa" di ChatGpt. Il nuovo bizzarro caso legato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale arriva dall'Olanda, dove il tribunale di Zwolle ha reso nulle le nozze di una coppia, perché la cerimonia era stata officiata con un testo redatto dall'assistente. 🔗 Leggi su Today.it
