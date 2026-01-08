Il ' tariffario del terrore' della mafia foggiana imposto agli agricoltori | fino a 500 euro ad ettaro per evitare ritorsioni

Il 'tariffario del terrore' della mafia foggiana impone agli agricoltori pagamenti fino a 500 euro per ettaro, costringendo molti a sottostare a estorsioni e minacce. Questa forma di oppressione non si limita a furti isolati, ma si manifesta attraverso richieste estorsive, intimidazioni e atti incendiari, creando un clima di costante pressione che colpisce l’intera comunità agricola della zona.

Non è mai stata solo una criminalità predatoria fatta di furti isolati, ma un’oppressione costante improntata su tutta una serie di modalità virulenti: richieste estorsive, intimidazioni, minacce, atti incendiari e intimidatori di varia natura. In questo modo la ‘Quarta Mafia’ ha costruito un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

