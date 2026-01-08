Il sussidiario a Ruben. E il Raciti prende forma.

Il campo sussidiario dello stadio sarà intitolato a Carlo Ruben Cappellini, figura storica del Quarrata. Questa iniziativa vuole rendere omaggio al suo contributo al club e alla comunità. La denominazione rappresenta un riconoscimento per il suo impegno e la sua dedizione nel corso degli anni. La scelta si inserisce in un percorso di valorizzazione del patrimonio sportivo locale, mantenendo vivo il ricordo di figure importanti del territorio.

Il campo sussidiario dello stadio sarà intitolato a Carlo Ruben Cappellini, storico dirigente del Quarrata. Carlo morì nel maggio del 2021, aveva 66 anni. Ragioniere commercialista e uomo estremamente amabile, dalla profonda cultura, era stato per molti anni un nostro giornalista sportivo, brillante e competente. Il padre Bruno era stato un giocatore di calcio professionista. Una intitolazione che onore il suo nome e la sua professionalità. Lo rende noto l’amministrazione comunale che fa anche il punto sui due differenti interventi in corso sull’area dello stadio. Il primo, da 900mila euro, finanziato con risorse comunali, riguarda il Raciti e il campo principale, le cui tribune sono state rimesse a nuovo: sono stati posizionati seggiolini lungo tutta l’ampiezza della tribuna, rifatta la pavimentazione e il tetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

