il sorteggio contro le consorterie del csm

Il sorteggio dei componenti del Consiglio superiore della magistratura rappresenta un tema centrale nel dibattito sulla trasparenza e l’equità del sistema giudiziario. Discutere di questa procedura significa affrontare questioni di rappresentanza, merito e indipendenza delle istituzioni. È importante analizzare come questa pratica possa influenzare la qualità e l’imparzialità della giustizia, ponendo attenzione alle implicazioni di un metodo che mira a garantire un equilibrio tra le diverse componenti della magistratura.

C'è un punto, nel dibattito sulla giustizia, che sul quale è doveroso soffermarsi: il sorteggio dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. È radicata in me la convinzione che, ad oggi, esso si sia reso quantomai ancor più indispensabile. Nel momento in cui sono emerse pubblicamente, nel corso degli ultimi anni, in alcuni gruppi social non del calcetto ma chat interne alle correnti della magistratura, nelle quali emergevano dinamiche di coordinamento e indirizzo di natura politico-organizzativa - si è posto il problema della effettiva neutralità di taluni togati. Ad un certo punto ci si è chiesti quanto fossero realmente super partes questi magistrati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

