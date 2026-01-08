Il sole artificiale cinese East supera un limite chiave verso la fusione nucleare Lo studio su Science

Il reattore cinese East, conosciuto come il “sole artificiale”, ha raggiunto un importante traguardo nel campo della fusione nucleare. Secondo uno studio pubblicato su Science, il dispositivo ha superato un limite cruciale, segnando un progresso significativo verso la realizzazione di una fonte di energia pulita e sostenibile. Questi risultati rappresentano un passo avanti nella ricerca sulla fusione controllata, con potenziali implicazioni per il futuro energetico globale.

Nuovo passo avanti per la fusione nucleare controllata grazie al reattore sperimentale cinese East (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), spesso definito il “sole artificiale”. Un recente esperimento ha dimostrato che il plasma può restare stabile anche a densità estremamente elevate, a condizione che l’interazione con le pareti metalliche del reattore venga regolata in modo accurato. Il risultato, pubblicato sulla rivista Science Advances, elimina uno degli ostacoli più rilevanti che finora avevano rallentato il percorso verso l’innesco della fusione e apre la strada a una produzione energetica più efficiente nei futuri reattori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il sole artificiale” cinese East supera un limite chiave verso la fusione nucleare”. Lo studio su Science Leggi anche: Giovane ricercatrice si fa strada. Lo studio di Del Pace su "Science" Leggi anche: Ecco i primi robot microscopici: possono prendere decisioni autonome e muoversi. Lo studio su Science La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Sole artificiale cinese riscrive le regole della fusione nucleare; Fusione nucleare: il “Sole artificiale” cinese infrange limite fisico ritenuto insuperabile; Fusione nucleare, il reattore cinese rompe un limite che sembrava impossibile; La Cina verifica il regime senza densità nel tokamak EST e promuove la fusione nucleare. Il "Sole artificiale" cinese riscrive le regole della fusione nucleare - Il reattore EAST supera un limite storico: plasma stabile ad altissima densità, una svolta attesa da decenni. tech.everyeye.it

Fusione nucleare, il reattore cinese rompe un limite che sembrava impossibile - La fusione nucleare torna al centro della scena scientifica mondiale con una notizia che arriva dalla Cina e che, questa volta, non resta confinata ai laboratori o alle riviste specializzate. msn.com

Il Sole 24 ORE. . Il calcio che conosci sta per cambiare. Ai Mondiali 2026 del prossimo giugno entreranno in campo dati, intelligenza artificiale e nuovi punti di vista: allenatori, arbitri e tifosi vedranno la partita come mai prima d’ora. Nella puntata di oggi di Start - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.