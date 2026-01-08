Il sindaco di Minneapolis contro gli agenti anti-immigrazione | Andatevene Dite di portare sicurezza ma una persona è morta

Il sindaco di Minneapolis chiede agli agenti anti-immigrazione di lasciare la città, sottolineando come le loro azioni abbiano avuto conseguenze gravi, inclusa una morte. In un messaggio diretto, denuncia la discrepanza tra le promesse di sicurezza e i risultati reali, evidenziando l’impatto negativo delle politiche anti-immigrazione sulla comunità locale.

“Andatevene da Minneapolis, cazzo. Dite di voler portare sicurezza e invece fate il contrario. Una persona è morta”. È il duro attacco rivolto dal sindaco di Minneapolis Jacob Frey all’Ice, dopo l’uccisione di una donna, la 37enne Renee Nicole Macklin Good, da parte degli agenti anti immigrazione inviati da Trump. “Sono profondamente dispiaciuto. Lavoreremo per ottenere giustizia il prima possibile”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il sindaco di Minneapolis contro gli agenti anti-immigrazione: “Andatevene. Dite di portare sicurezza, ma una persona è morta” Leggi anche: Raid anti-immigrazione a Minneapolis: gli agenti uccidono una donna, gli Usa rischiano il caos Leggi anche: Minneapolis, agenti ICE uccidono una donna in un’operazione anti immigrazione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Agente Ice uccide donna a Minneapolis, proteste in diverse città; Minneapolis. Agente dell’ICE uccide una donna. Trump lo difende, per i dem è omicidio; Usa, agente dell'Ice spara e uccide una cittadina americana di 37 anni; Minneapolis, agente dell’Ice spara e uccide una donna. Il sindaco: «Via dalla nostra città». Usa: i toni forti del sindaco Frey contro gli agenti federali dell'Ice "Andatevene, get the fuck out of Minneapolis" - Conferenza stampa infuocata con le differenti versioni sull'uccisione di una donna da parte di un'agente federale ... tg.la7.it Minneapolis, il sindaco all'Ice dopo l'uccisione di una donna: "Se ne vada dalla città" - Il sindaco democratico di Minneapolis Tim Frey in conferenza stampa ha avuto parole durissime contro l'ICE dopo che mercoledì gli agenti dell' ... msn.com

Minneapolis, il sindaco attacca l’ICE dopo l’omicidio di Renee Nicole Good: “Fuori dai co****ni” - Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha attaccato gli agenti dell'ICE dopo l'omicidio della 37enne Renee Nicole Good ... fanpage.it

Il sindaco di New York Zohran Mamdani non si è limitato a condannare l’omicidio della donna a Minneapolis e a denunciare i “raid crudeli e disumani” di Trump contro i migranti. Ha fatto di più. Ha appena annunciato che la sua città non sosterrà né collaborer - facebook.com facebook

Donna uccisa da un agente dell'Ice a Minneapolis: negli Usa esplodono le proteste. Per Trump è stata legittima difesa, mentre il sindaco di Minneapolis chiede all'agenzia federale per l'immigrazione di andarsene. C'è il video x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.