Il silenzio di Gasperini | pace fatta e mercato sullo sfondo
Dopo la sconfitta contro il Lecce, la Roma cerca di rilanciare la propria stagione. Tuttavia, al di là del risultato, l’attenzione si concentra sulle tensioni e sui silenzi di Gasperini, mentre sullo sfondo si affacciano le dinamiche del mercato. Un clima di calma apparente che nasconde questioni ancora aperte, in un momento in cui ogni dettaglio può influenzare il percorso della squadra.
La Roma prova a rimettere la stagione sui binari con lo 0-2 di Lecce, ma il vero rumore, paradossalmente, lo fa il dopo partita. Gian Piero Gasperini non parla, diserta microfoni e conferenza, e quel vuoto diventa un messaggio: non c’è irritazione per la vittoria, semmai per ciò che ancora manca. Il calciomercato di gennaio, fin qui, è una corsa a ostacoli tra tempi lunghi, incastri complicati e vincoli economici. E dentro Trigoria, in queste ore, si respira la classica aria da “o adesso o mai più”. Il 2-0 di Lecce e il “silenzio rumoroso” che accende l’allarme. A Lecce la Roma vince 0-2 con i gol di Evan Ferguson e Artem Dovbyk, una risposta concreta dopo giorni difficili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
