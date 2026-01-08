Il Senato Usa | sì alla risoluzione per limitare Trump in Venezuela Caracas annuncia | presto liberi diversi detenuti anche stranieri

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione volta a limitare le azioni di Trump in Venezuela. Nel frattempo, Caracas annuncia la liberazione di diversi detenuti, tra cui stranieri, dopo il blitz che ha portato all’arresto di Maduro e della sua consorte. Le notizie di giovedì 8 gennaio si concentrano su questi sviluppi, segnando un momento di tensione politica e diplomatica nella regione.

Le notizie di giovedì 8 gennaio dopo il blitz in Venezuela che ha portato all'incarcerazione di Maduro e della moglie, in diretta. La Cina sul sequestro delle petroliere: Usa violano diritto internazionale.

Venezuela, il senato Usa approva la risoluzione per limitare i poteri di Trump. Casa Bianca: «Il presidente americano pronto al veto» - Il senato a maggioranza repubblicana approva la risoluzione per impedire a Donald Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l'autorizzazione del ... msn.com

Il Senato Usa approva la risoluzione per limitare i poteri di Trump in Venezuela - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il senato Usa ha votato a favore di una risoluzione che impedisce al presidente Donald Trump di compiere ulteriori azioni militari in Venezuela senza ... italpress.com

