Il Senato Usa | sì alla risoluzione per limitare Trump in Venezuela Caracas annuncia | presto liberi diversi detenuti anche stranieri 

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione volta a limitare le azioni di Trump in Venezuela. Nel frattempo, Caracas annuncia la liberazione di diversi detenuti, tra cui stranieri, dopo il blitz che ha portato all’arresto di Maduro e della sua consorte. Le notizie di giovedì 8 gennaio si concentrano su questi sviluppi, segnando un momento di tensione politica e diplomatica nella regione.

Le notizie di giovedì 8 gennaio dopo il blitz in Venezuela che ha portato all'incarcerazione di Maduro e della moglie, in diretta. La Cina sul sequestro delle petroliere: Usa violano diritto internazionale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

senato usa s236160alla risoluzioneDonald Trump, il Senato Usa approva una risoluzione che limita i suoi poteri: azioni militari contro il Venezuela solo con l'ok del Congresso - Il Senato degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, ha approvato una risoluzione che limita il presidente Donald Trump nel compiere ulteriori azioni militari contro il Venezuela ... leggo.it

senato usa s236160alla risoluzioneVenezuela, il senato Usa approva la risoluzione per limitare i poteri di Trump. Casa Bianca: «Il presidente americano pronto al veto» - Il senato a maggioranza repubblicana approva la risoluzione per impedire a Donald Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l'autorizzazione del ... msn.com

Il Senato Usa approva la risoluzione per limitare i poteri di Trump in Venezuela - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il senato Usa ha votato a favore di una risoluzione che impedisce al presidente Donald Trump di compiere ulteriori azioni militari in Venezuela senza ... italpress.com

