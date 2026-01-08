Il segreto della felicità è racchiuso in cinque preziose risorse Ecco quali sono e come allenarle con gli esercizi suggeriti dallo psicologo Andrea De Simone

Scoprire le risorse fondamentali per il benessere può contribuire a migliorare la qualità della vita quotidiana. In questo articolo, lo psicologo Andrea De Simone illustra cinque preziose risorse della felicità e propone esercizi pratici per svilupparle. Un approccio semplice e concreto per chi desidera intraprendere un percorso di crescita personale, anche nel contesto dei nuovi propositi per l’anno appena iniziato.

E se tra i buoni propositi per il nuovo anno ci fosse quello di essere finalmente felici? Ebbene sì: quello che a molti potrebbe sembrare forse un obiettivo un po’ troppo ambizioso, è in realtà una possibilità che appartiene a tutti. E che si può imparare a coltivare giorno per giorno. Il segreto per la felicità? Sorridere. E la scienza lo conferma X Da dove partire? Le dritte utili arrivano da Andrea De Simone, psicologo e psicoterapeuta già autore del best seller ‘ Ti meriti la felicità’, tornato di recente in libreria con “Il tuo journal della felicità”, edito da Sperling&Kupfer. Tra esercizi, pratiche guidate e spunti di riflessione, il libro aiuta a far luce dentro di sé, per individuare quelle dinamiche che spesso sono di ostacolo al raggiungimento di una vita appagante e soprattutto per imparare ad allenare quelle risorse che aiutano invece a coltivare, giorno dopo giorno, il seme della felicità che si nasconde in ciascuno di noi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

