Il secondo tempo di Napoli-Verona, commentato in Spagna, è stato descritto come un match in cui il Napoli ha giocato in modo disordinato, come se fosse in una sola metà campo, simile a un gioco scolastico. Il risultato finale è stato un pareggio 2-2, segnato da un passo falso del Napoli nel campionato di Serie A.

Passo falso del Napoli, che pareggia contro l’Hellas Verona 2-2 in campionato. Il Napoli pareggia 2-2 col Verona. Anche gli spagnoli di Mundo Deportivo hanato il match degli azzurri: Il Napoli di Antonio Conte ha perso due punti al Diego Armando Maradona contro il Verona poco prima di andare a San Siro per affrontare l’Inter. Ma poteva andare peggio, perché erano sotto 0-2. Il Napoli è partito bene, dominando il gioco e cercando gli spazi di un Verona che attendeva il suo momento per partire in contropiede. Ed è successo con il gol di Frese. Dopo aver controllato al Var, l’arbitro ha poi assegnato un rigore ai gialloblù, dove Orban ha battuto Milinkovic Savic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il secondo tempo di Napoli-Verona spiegato in Spagna: “Sembrava quando a scuola giochi in una sola metà campo”

