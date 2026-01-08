Il secondo tempo di Napoli-Verona spiegato in Spagna | Sembrava quando a scuola giochi in una sola metà campo

Da ilnapolista.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il secondo tempo di Napoli-Verona, commentato in Spagna, è stato descritto come un match in cui il Napoli ha giocato in modo disordinato, come se fosse in una sola metà campo, simile a un gioco scolastico. Il risultato finale è stato un pareggio 2-2, segnato da un passo falso del Napoli nel campionato di Serie A.

Passo falso del Napoli, che pareggia contro l’Hellas Verona 2-2 in campionato. Il Napoli pareggia 2-2 col Verona. Anche gli spagnoli di Mundo Deportivo hanato il match degli azzurri: Il Napoli di Antonio Conte ha perso due punti al Diego Armando Maradona contro il Verona poco prima di andare a San Siro per affrontare l’Inter. Ma poteva andare peggio, perché erano sotto 0-2. Il Napoli è partito bene, dominando il gioco e cercando gli spazi di un Verona che attendeva il suo momento per partire in contropiede. Ed è successo con il gol di Frese. Dopo aver controllato al Var, l’arbitro ha poi assegnato un rigore ai gialloblù, dove Orban ha battuto Milinkovic Savic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il secondo tempo di napoli verona spiegato in spagna sembrava quando a scuola giochi in una sola met224 campo

© Ilnapolista.it - Il secondo tempo di Napoli-Verona spiegato in Spagna: “Sembrava quando a scuola giochi in una sola metà campo”

Leggi anche: Napoli-Milan 2-0, Hojlund raddoppia per il Napoli a metà secondo tempo (LIVE)

Leggi anche: Napoli, rimonta a metà: primo tempo da incubo, il pari col Verona è un passo indietro

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Napoli-Verona 2-2, gol e highlights: Conte rimonta da 0-2, pari di Di Lorenzo all'82'; Il Napoli frena in casa col Verona: McTominay e Di Lorenzo non bastano, solo 2-2 in rimonta; Napoli-Verona 2-2, gli azzurri di Conte non completano la rimonta; Il Verona frena il Napoli: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta.

Napoli-Verona 2-2, pari in rimonta per Conte e azzurri secondi con il Milan - 2 nel primo tempo, si salvano nella ripresa con McTominay e capitan Di Lorenzo ... adnkronos.com

secondo tempo napoli veronaNapoli, rimonta beffa: Azzurri fermati da Var e Verona - Papa Francesco si affacciava ancora dalla sua finestra in San Pietro per l'abituale Angelus. ilmattino.it

secondo tempo napoli veronaNapoli decimato dagli infortuni, ma anche contro il Verona la reazione degli azzurri è stata sfiancante sfiancante - Il Napoli si mostra ormai decimato dagli infortuni, ma nonostante questo, contro il Verona, ieri sera al Maradona, nel secon ... ilnapolionline.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.