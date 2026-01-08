Il sangue unico al mondo che ha cambiato la medicina delle trasfusioni

Nel 2011, a Parigi, una donna di 54 anni si sottopone a un intervento chirurgico di routine. Durante gli esami pre-operatori, viene scoperto un fenomeno particolare: il suo sangue reagisce in modo unico, differenziandosi da qualsiasi altro campione testato. Questa scoperta ha aperto nuove strade nella ricerca e nella comprensione delle reazioni trasfusionali, segnando un punto di svolta nella medicina delle trasfusioni e nella gestione dei casi più complessi.

Nel 2011, una donna di 54 anni si prepara per un intervento chirurgico di routine a Parigi. Gli esami pre-operatori rivelano qualcosa di straordinario: il suo sangue reagisce in modo anomalo contro ogni campione di donatore testato. Gli ematologi dell’Établissement Français du Sang (EFS) si trovano di fronte a un enigma che richiederà quattordici anni per essere risolto. Quella donna, originaria di Guadalupa, è l’unica persona al mondo con un gruppo sanguigno mai identificato prima. La genetica svela il mistero del sangue incompatibile. Nel 2019, grazie al sequenziamento genetico avanzato, i ricercatori francesi hanno finalmente decifrato il codice nascosto nel DNA della paziente. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il sangue unico al mondo che ha cambiato la medicina delle trasfusioni Leggi anche: Brigitte Bardot: la bellezza che ha cambiato il mondo Leggi anche: Brigitte Bardot: la bellezza che ha avuto il coraggio di invecchiare ha cambiato il mondo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. 1991. Giorgio Falck ovvero la malattia della vela nel sangue; Questo pesce sfida le regole del mare: l'unico a sangue caldo vive negli abissi; Sulle ali di Pegaso2: 1.150 missioni, sangue a bordo e soccorsi anche di notte; Buon compleanno Flossie: la gatta più longeva del mondo spegne 30 candeline. 6 years, she waited with cold meals. He chose muse, divorced her. She left, was chased by a tycoon Ogni gruppo sanguigno ha un ruolo unico nel sistema trasfusionale: c’è chi è più indicato per il sangue intero, chi per il plasma, ma tutti sono fondamentali Se vuoi scoprire di più sul tuo gruppo e su come contribuisce al funzionamento del sistema trasf - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.