Il ritorno di Matteo Ricci | Nessuna spinta all’economia La giunta pensa a galleggiare
Matteo Ricci commenta i primi tre mesi di legislatura della nuova giunta regionale, evidenziando un atteggiamento di sostanziale continuità e poca spinta verso l’innovazione economica. Con un’espressione che definisce un “galleggiamento” tra “continuità stanca” e “mediocrità”, Ricci offre una valutazione critica sul percorso intrapreso dal centrodestra alla guida della Regione.
Un "galleggiamento" tra "continuità stanca" e "solita mediocrità". È l’espressione che usa l’eurodem Matteo Ricci per tracciare un bilancio dei primi tre mesi di legislatura (bis) del centrodestra alla guida della Regione. Torna a parlare dopo la sconfitta alle elezioni e riunisce, ad Ancona, consiglieri e alleati. Ci sono i capigruppo Valeria Mancinelli (Pd) con i consiglieri Antonio Mastrovincenzo, Fabrizio Cesetti e Micaela Vitri, Marta Ruggeri (Cinque Stelle), Michele Caporossi (Progetto Marche Vive), Massimo Seri (Lista Ricci). Assenti giustificati ("malanni e impedimenti per neve") Maurizio Mangialardi, Leonardo Catena, Enrico Piergallini (Pd), oltre ad Andrea Nobili (Avs). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
