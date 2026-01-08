Matteo Ricci commenta i primi tre mesi di legislatura della nuova giunta regionale, evidenziando un atteggiamento di sostanziale continuità e poca spinta verso l’innovazione economica. Con un’espressione che definisce un “galleggiamento” tra “continuità stanca” e “mediocrità”, Ricci offre una valutazione critica sul percorso intrapreso dal centrodestra alla guida della Regione.

Un "galleggiamento" tra "continuità stanca" e "solita mediocrità". È l’espressione che usa l’eurodem Matteo Ricci per tracciare un bilancio dei primi tre mesi di legislatura (bis) del centrodestra alla guida della Regione. Torna a parlare dopo la sconfitta alle elezioni e riunisce, ad Ancona, consiglieri e alleati. Ci sono i capigruppo Valeria Mancinelli (Pd) con i consiglieri Antonio Mastrovincenzo, Fabrizio Cesetti e Micaela Vitri, Marta Ruggeri (Cinque Stelle), Michele Caporossi (Progetto Marche Vive), Massimo Seri (Lista Ricci). Assenti giustificati ("malanni e impedimenti per neve") Maurizio Mangialardi, Leonardo Catena, Enrico Piergallini (Pd), oltre ad Andrea Nobili (Avs). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno di Matteo Ricci: "Nessuna spinta all’economia. La giunta pensa a galleggiare"

Leggi anche: Patto Comune-Assolombarda: "Una spinta all’economia locale"

Leggi anche: Sicilia, nuovi incentivi per interventi sull'edilizia residenziale. Schifani: "Misura di spinta per l'economia"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il ritorno di Matteo Ricci: Nessuna spinta all’economia. La giunta pensa a galleggiare; Ricci raduna l’opposizione: «Dalla giunta Acquaroli tre mesi di nulla. La Zes? Conferma che siamo in crisi; Marche, Ricci: “Siamo una squadra per un’opposizione costruttiva e per l’alternativa”.

Il ritorno di Matteo Ricci: "Nessuna spinta all’economia. La giunta pensa a galleggiare" - È l’espressione che usa l’eurodem Matteo Ricci per tracciare un bilancio dei primi tre mesi di legislatura (bis) del centrodestra ... ilrestodelcarlino.it