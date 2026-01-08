Il ritorno di Horner in F1 può slittare ancora | la clausola nel documento riservato frena la trattativa

Il potenziale ritorno di Christian Horner in Formula 1 potrebbe essere ulteriormente rinviato. Secondo fonti, una clausola presente in documenti riservati di Otro Capital limita la vendita delle quote fino a settembre e richiede l’approvazione di Renault, ostacolando così le trattative e mantenendo incerto il futuro di Horner nel Circus.

Il ritorno di Christian Horner in F1 può slittare ancora: una clausola nei documenti Alpine blocca la vendita delle quote di Otro Capital fino a settembre e impone l'ok di Renault. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Red Bull, il retroscena gela la F1: c’entra ancora una volta Horner

Leggi anche: Morandi al rush finale con la parola ai difensori. Ma la sentenza può slittare ancora

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

F1 | Perez: "Horner era consapevole che Lawson e Tsunoda avrebbero deluso" - Il messicano, in attesa del ritornocon Cadillac, al podcast Oso Traca ha rivelato che l'ex team principal della Red Bull sapeva che i due compagni di squadra di Verstappen avrebbero sofferto perché la ... msn.com