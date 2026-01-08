Il ritorno di Horner in F1 può slittare ancora | la clausola nel documento riservato frena la trattativa
Il potenziale ritorno di Christian Horner in Formula 1 potrebbe essere ulteriormente rinviato. Secondo fonti, una clausola presente in documenti riservati di Otro Capital limita la vendita delle quote fino a settembre e richiede l’approvazione di Renault, ostacolando così le trattative e mantenendo incerto il futuro di Horner nel Circus.
Il ritorno di Christian Horner in F1 può slittare ancora: una clausola nei documenti Alpine blocca la vendita delle quote di Otro Capital fino a settembre e impone l'ok di Renault. 🔗 Leggi su Fanpage.it
