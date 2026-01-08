Il ritorno del gatto dalla testa piatta

Il gatto dalla testa piatta, ritenuto scomparso da circa 30 anni, è stato recentemente avvistato in Thailandia. Questa notizia, confermata dal Dipartimento dei Parchi Nazionali in collaborazione con Panthera Thailand, rappresenta un possibile segnale di ritorno di questa specie rara e poco conosciuta. La riscoperta di un esemplare vivo apre nuove prospettive per la conservazione e lo studio di questa creatura, considerata ormai quasi estinta.

Un animale “forse estinto” da 30 anni è tornato a farsi vedere: il gatto dalla testa piatta. La notizia arriva dal Dipartimento dei Parchi Nazionali della Thailandia che, insieme all’organizzazione Panthera Thailand, ha stabilito che l’ultima apparizione di un esemplare della specie risale a 29 anni fa. è stato immortalato da alcune fototrappole posizionate nel Princess Sirindhorn Wildlife Sanctuary, nel Sud del paese asiatico. Tra i video raccolti è stata immortalata una femmina insieme al suo cucciolo. Ma qual è la peculiarità del gatto dalla testa piatta? L’animale è una creatura unica nel panorama dei felidi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

