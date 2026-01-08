il ricordo diventa musica la canzone per andrea paci

Si intitola “Mi ricorderò di te“, ed è la canzone per un amico. Di quelli veri, con cui condividi tutto. I giorni spensierati, i più belli; ma anche i più difficili, quelli della paura. Andrea Paci era l’amico di Viareggio. Capace di animare le feste – lo faceva ovunque andasse, con la sua consolle da deejay –, e di stringere forte la mano – nei panni di infermiere soccorritore – negli inciampi della vita. Ad Andrea Paci, scomparso improvvisamente lo scorso 13 novembre all’età di 43 anni, è dedicato il brano che sarà presentato con un evento al Bistrot della Cittadella del Carnevale domenica 18 gennaio alla 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

