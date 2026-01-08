Il rettore del Santuario scivola sul ghiaccio | trasferito in ospedale in elisoccorso

Il rettore del Santuario è stato soccorso dopo essere scivolato sul ghiaccio e trasportato in ospedale tramite elisoccorso. L'incidente è avvenuto giovedì 8 gennaio intorno alle 12, quando il Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte è intervenuto prontamente per garantire assistenza. La dinamica dell’incidente e le condizioni del coinvolto sono ancora sotto verifica.

L'allarme è arrivato alla centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte all'ora di pranzo di giovedì, 8 gennaio, intorno alle 12.30. Una richiesta d'aiuto avanzata dal rettore del Santuario di Nostra Signora di Loreto nella Val Grande di Lanzo, precisamente a Forno Alpi Graie. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Scivola sul ghiaccio vicino al rifugio e si ferisce: elisoccorso da Como in volo per un 66enne Leggi anche: Scivola mentre arrampica sul ghiaccio: ragazzo soccorso dall’eliambulanza La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Scivola sul ghiaccio il rettore del santuario: soccorso tra i boschi di Forno Alpi Graie - Un passo falso su un tratto ghiacciato, poi l’impossibilità di rialzarsi e una chiamata d’emergenza che dà il via a una corsa contro il tempo. giornalelavoce.it

Rettore del Santuario Beata Vergine di Loreto scivola sul ghiaccio dopo la messa - Brutta disavventura per don Sergio Messina, rettore del santuario della Beata Vergine di Loreto, a Groscavallo: come ogni mattina il sacerdote, 52 anni, è andato al santuario ed è scivolato sul ... msn.com

Rettore del Santuario scivola sul ghiaccio e si rompe il femore, portato in salvo dal Soccorso Alpino - L'intervento a Forno Alpi Graie: portato via in barella, è stato poi condotto in ospedale a bordo dell'elisoccorso ... torinoggi.it

