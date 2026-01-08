Recentemente, sono emerse critiche nei confronti dei Fratelli musulmani, accusati di coinvolgimento con il politica italiana, in particolare il Partito Democratico. L'ipotesi di supportare candidati come Zohran Mamdani in Italia solleva questioni sulla relazione tra movimenti religiosi e la scena politica locale. Analizzare questa dinamica aiuta a comprendere meglio le influenze e le strategie di tali organizzazioni nel contesto italiano.

I Fratelli musulmani hanno un'«idea»: eleggere uno Zohran Mamdani anche in Italia. E per farlo hanno scelto il Pd. È una delle rivelazioni che un imam, che ha un ruolo apicale in Italia, ha fatto al Giornale. Una figura di rilievo che per un tentativo di dialogo interreligioso con Israele è finito ai margini della sua comunità. Per ragioni di sicurezza, preferisce l'anonimato. Il fondo di questa storia è fatta anche di minacce, e quindi di denunce. Le sue posizioni sulla necessità di una pace tra Palestina e Israele lo hanno fatto diventare una voce scomoda dentro l'islam organizzato. E questo non è stato senza conseguenze, racconta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il religioso moderato finito nel mirino: "Usano anche il Pd"

Leggi anche: Il dopo-Kirk è già finito. Tajani invitò alla moderazione, il “moderato” deputato di Forza Italia al comizio grida: “Ilaria Salis andrebbe presa a calci nel c…”

Leggi anche: Caso Quirinale, i dubbi sul Pd: anche Schlein nel mirino di Garofani, la debolezza del campo largo al centro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il religioso moderato finito nel mirino: "Usano anche il Pd" - I Fratelli musulmani hanno un'«idea»: eleggere uno Zohran Mamdani anche in Italia. ilgiornale.it