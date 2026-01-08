Il rebus di Medicina Oggi la graduatoria nazionale Al massimo 84 ’iscritti diretti’

Oggi, dopo le 16, viene pubblicata su Universitaly la graduatoria nazionale di Medicina. Gli studenti, con il proprio codice di accesso, possono verificare il punteggio ottenuto e l’assegnazione della sede di studio, in base alle preferenze e alla posizione nella graduatoria di merito. La graduatoria riguarda un massimo di 84 iscritti diretti e rappresenta un passo importante nel percorso di accesso a Medicina.

In pubblicazione oggi (dopo le 16) la graduatoria nazionale di Medicina su Universitaly. Gli studenti – ognuno con il proprio codice di accesso nell'area riservata – possono verificare il proprio punteggio e l'assegnazione della sede di studio, in base alla preferenza già data e al posizionamento nella graduatoria di merito. Con il possibile e molto probabile nuovo stop della procedura, di fronte a inevitabili ricorsi già paventati da più parti, dovrebbe arrivare oggi la lista nazionale per l'accesso al secondo semestre del corso di laurea di Medicina e chirurgia. Dopo il flop generale degli esami di fine semestre-filtro sulle tre materie di lezione (fisica, chimica e biologia) – superati sembra da appena il 10 per cento dei partecipanti –, il 23 dicembre scorso la ministra dell'Università Anna Maria Bernini è corsa ai ripari e ha dato via libera al nuovo decreto per la composizione della graduatoria nazionale: in cui entrano studenti con sufficienze dirette (punteggio di almeno 1830 in tutte e tre le materie), ma anche con sufficienze reintegrate e crediti da recuperare; suddivisi in nove categorie, in base sostanzialmente alle sufficienze raggiute negli esami, fra primo e secondo appello.

