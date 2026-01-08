Il Quilmes chiede il sostegno dei tifosi per i lavori allo stadio | quando l'amore non ha limiti

Il Quilmes invita i propri tifosi a sostenere i lavori di ristrutturazione dello Stadio Centenario. La partecipazione dei supporter è fondamentale per migliorare le strutture e creare un ambiente più accogliente. Un gesto semplice come portare un pennello o una spatola può contribuire a rafforzare il legame tra la squadra e la sua comunità, dimostrando che l’amore per il club non ha limiti.

