L’Orvietana si presenta al prossimo incontro con il Siena in buona forma, rafforzata da un rendimento positivo. L’allenatore Rizzolo si mostra soddisfatto dei risultati ottenuti finora, sottolineando l’impegno della squadra. Lo scorso anno, l’Orvietana aveva rappresentato una delle sorprese del girone E di serie D, confermando la sua competitività. Una sfida da seguire attentamente per entrambe le formazioni.

Lo scorso anno l’Orvietana, prossimo avversario del Siena al Franchi, era stata tra le grandi sorprese del girone E di serie D. In questa stagione invece i ragazzi di mister Rizzolo stanno avendo qualche difficoltà in più anche se dal punto di vista del gioco gli umbri sembrano in salute come dimostra la prestazione fatta contro il Prato, uscito vincitore dal campo dei biancorossi dopo una gara molto equilibrata e vinta in rimonta dai biancoazzurri di Venturi. "Avevamo di fronte una squadra molto importante – sottolinea il tecnico Rizzolo parlando del ko contro i lanieri – attrezzata ed esperta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il prossimo avversario. Orvietana in salute. L'allenatore Rizzolo è molto soddisfatto

