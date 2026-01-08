Il problema del no alcol non è l’alcol

Il problema del no alcol non risiede nell’assenza di questa sostanza, ma nella percezione di ciò che rimane nel bicchiere una volta eliminato. Una bevanda senza alcol può essere altrettanto interessante e gustosa, purché si trovi il giusto equilibrio tra sapore e qualità. È questa ricerca di gusto e autenticità che permette di apprezzare le alternative analcoliche senza compromessi, offrendo un’esperienza soddisfacente e raffinata.

Non è l’assenza di alcol a rendere interessante una bevanda. È ciò che resta nel bicchiere quando l’alcol viene tolto. È da qui che parte “ The 2026 NoLow Alcohol Beverage Report ” di Good Culture, uno dei documenti più lucidi circolati negli ultimi mesi sul tema del bere senza o con poco alcol. Un report che, più che celebrare la crescita del segmento, mette in discussione i suoi fallimenti. Il primo dato è ormai acquisito: il no e low alcohol non è più un fenomeno episodico. Non è il mese di gennaio, non è la pausa detox dopo le feste, non è un gesto punitivo. È una pratica stabile di consumo, trasversale alle generazioni, che riguarda il lavoro, la ristorazione, la socialità serale e il rapporto quotidiano con il bere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

