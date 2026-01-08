Il principe William e George contro le regole reali | perché continuano a viaggiare insieme
Il principe William e il piccolo George hanno deciso di infrangere una tradizione della famiglia reale, viaggiando insieme nonostante le norme che ne limitano la presenza simultanea. Questa scelta solleva interrogativi sulle consuetudini e le dinamiche interne alla monarchia britannica, offrendo uno sguardo sulla loro volontà di condividere momenti privati e affinità familiari. Ecco cosa si cela dietro questa decisione e le implicazioni per la famiglia reale.
Il principe William e il figlio George si sono ribellati a una regola reale, quella che gli imporrebbe di non viaggiare insieme per preservare l'integrità del trono: ecco cosa sta accadendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
