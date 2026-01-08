Il primo gregge di montoni gay | salvati dal macello fanno moda tra attivismo sostenibilità ed etologia

In Germania, un allevatore ha salvato un gregge di montoni considerati

In Germania, un allevatore salva montoni “gay” dal macello e la loro lana diventa moda sostenibile che finanzia diritti LGBTQIAP+ e tutela la biodiversità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Incendio e fumo in casa a Napoli all’Epifania, 5 sfollati ai Quartieri Spagnoli: “Salvati dal cane”

Leggi anche: A New York sfila in passerella la prima collezione fatta solo con lana di pecore gay: “Anche i montoni sono omosessuali e vengono uccisi per questo”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L'ARCIVESCOVO È il primo Natale da arcivescovo di Lecce. Un Natale che vivrà da pastore in mezzo al suo gregge tra celebrazioni, incontri, gesti concreti di fraternità. (di don Federico Andriani) facebook