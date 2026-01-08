Il primo gregge di montoni gay | salvati dal macello fanno moda tra attivismo sostenibilità ed etologia
In Germania, un allevatore ha salvato un gregge di montoni considerati
In Germania, un allevatore salva montoni “gay” dal macello e la loro lana diventa moda sostenibile che finanzia diritti LGBTQIAP+ e tutela la biodiversità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
