Il primo gregge di montoni gay | salvati dal macello fanno moda tra attivismo sostenibilità ed etologia

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Germania, un allevatore ha salvato un gregge di montoni considerati

In Germania, un allevatore salva montoni "gay" dal macello e la loro lana diventa moda sostenibile che finanzia diritti LGBTQIAP+ e tutela la biodiversità.

