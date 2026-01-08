Il prete di Cristo Re accusato di violenza sessuale | difesa all' attacco verdetto rinviato

L'udienza di ieri nel processo a carico di don Claudio Marino, sacerdote di 49 anni di Torino, si è concentrata sulle argomentazioni della difesa. L’imputato è accusato di aver commesso abusi sessuali su una donna tunisina nel 2022. Il verdetto è stato rinviato, lasciando ancora aperti gli esiti del procedimento giudiziario.

