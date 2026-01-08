Il prete di Cristo Re accusato di violenza sessuale | difesa all' attacco verdetto rinviato
L'udienza di ieri nel processo a carico di don Claudio Marino, sacerdote di 49 anni di Torino, si è concentrata sulle argomentazioni della difesa. L’imputato è accusato di aver commesso abusi sessuali su una donna tunisina nel 2022. Il verdetto è stato rinviato, lasciando ancora aperti gli esiti del procedimento giudiziario.
È stata dedicata alle argomentazioni della difesa l’udienza di ieri pomeriggio del processo che vede imputato don Claudio Marino, sacerdote quarantanovenne originario di Torino, accusato di aver abusato sessualmente di una donna tunisina nel 2022. L’uomo è chiamato a rispondere di un episodio che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
