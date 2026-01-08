Il presidente Sospiri sulla Nuova Pescara | Rispettati i tempi del monitoraggio Entro fine mese il parere della Regione

Il presidente Sospiri ha confermato che i tempi del monitoraggio sulla Nuova Pescara sono stati rispettati e che entro fine mese la Regione fornirà il parere finale. La scadenza del 2025, cruciale per la fusione della nuova città, è stata rispettata, segnando un passo importante nel percorso di realizzazione del progetto.

"È stata rispettata l'ultima scadenza del 2025, essenziale per la realizzazione del progetto di fusione della nuova città di Pescara". Lo annuncia il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri spiegando che "l'assemblea costitutiva, che riunisce i rappresentanti dei Comuni di Pescara.

