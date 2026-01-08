Il polo dell’infanzia di Sarmato può ospitare 120 bambini
Nella mattina del 7 gennaio, via Moia a Sarmato ha accolto l’inaugurazione del nuovo polo dell’infanzia, in grado di ospitare fino a 120 bambini. La struttura rappresenta un importante passo nelle politiche educative del Comune, migliorando l’offerta educativa e rafforzando il ruolo del territorio come realtà all’avanguardia nel settore.
Si è svolta nella mattina del 7 gennaio, in via Moia, l’inaugurazione del nuovo polo dell’infanzia del Comune di Sarmato, una struttura che segna un passaggio decisivo nelle politiche educative del territorio e che colloca il Comune tra le realtà più avanzate de territorio per qualità e copertura. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
