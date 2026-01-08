Il Politecnico insieme a Poste sta progettando una cargo-bike per i postini

Il Politecnico di Milano, in collaborazione con Poste e le università di Firenze e Bergamo, sta sviluppando una cargo-bike a tre ruote destinata ai postini. Questo progetto mira a migliorare l’efficienza del servizio di recapito di posta e pacchi nei centri storici, offrendo una soluzione sostenibile e innovativa per le consegne urbane. La cargo-bike rappresenta un passo verso modalità di trasporto più ecologiche e efficienti nel settore postale.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.