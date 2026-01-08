Il plauso di Princi alla nuova direttrice dell' Inps Umbria Spagnolo
Il plauso di Princi alla nuova direttrice dell’Inps Umbria, Dott.ssa Elisa Maria Spagnolo, evidenzia l’importanza di questa nomina per il settore. La scelta di affidare a Spagnolo il ruolo di responsabile regionale sottolinea l’apprezzamento per le sue competenze e il suo impegno. Questa nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle istituzioni e del servizio pubblico nella regione.
La nomina della dott.ssa Elisa Maria Spagnolo a nuova direttrice regionale dell'Inps Umbria rappresenta un traguardo di grande prestigio e un motivo di soddisfazione per l'intera Calabria. A sottolinearlo è l'europarlamentare Giusi Princi, che esprime parole di vivo apprezzamento per una.
