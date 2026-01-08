Il plauso di Princi alla nuova direttrice dell' Inps Umbria Spagnolo

Da reggiotoday.it 8 gen 2026

Il plauso di Princi alla nuova direttrice dell’Inps Umbria, Dott.ssa Elisa Maria Spagnolo, evidenzia l’importanza di questa nomina per il settore. La scelta di affidare a Spagnolo il ruolo di responsabile regionale sottolinea l’apprezzamento per le sue competenze e il suo impegno. Questa nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle istituzioni e del servizio pubblico nella regione.

La nomina della dott.ssa Elisa Maria Spagnolo a nuova direttrice regionale dell’Inps Umbria rappresenta un traguardo di grande prestigio e un motivo di soddisfazione per l’intera Calabria. A sottolinearlo è l’europarlamentare Giusi Princi, che esprime parole di vivo apprezzamento per una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

