Il Piano B di Beppe Braida al Sipario Strappato di Arenzano
Il 10 gennaio alle ore 21, al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, si svolge la rappresentazione di “Piano B” con Beppe Braida. Comico noto per la sua partecipazione a “Zelig”, Braida porta in scena uno spettacolo scritto insieme a Raffaele Skizzo Bruscella. L’evento offre un’occasione per assistere a una commedia che combina umorismo e riflessione, in un contesto teatrale sobrio e di qualità.
