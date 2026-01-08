Il caso svizzero di Crans Montana solleva dubbi sulla coerenza delle autorità: un uomo arrestato per una multa non pagata, nonostante nessun controllo nel locale. Marco Menduni, giornalista del Secolo XIX, ripercorre la vicenda, evidenziando come una sanzione vecchia di tre anni possa comunque portare a conseguenze penali. Un esempio che invita a riflettere sui meccanismi e sulle tempistiche delle procedure legali in ambito amministrativo e penale.

Sul Secolo XIX di venerdì 9 gennaio il nostro giornalista Marco Menduni racconta di essere stato arrestato per non aver pagato una multa per eccesso di velocità in autostrada, presa tre anni prima di cui non era mai arrivata comunicazione. E si chiede: come può accadere in un paese che sembra ossessionato dal rispetto formale di tutte le regole che il locale di Crans Montana per cinque anni non abbia ricevuto alcun controllo? Forse - riflette il direttore Michele Brambilla in questo video editoriale - l'Italia è meglio di quello che spesso pensiamo in materia di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Il paradosso svizzero: arrestato per una multa, ma zero controlli al locale di Crans Montana | Video editoriale

