Il Paradiso delle Signore la resa dei conti | Marcello denuncia Adelaide? Come finirà

In queste nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, si approfondisce il conflitto tra Marcello e Adelaide. La tensione tra i due personaggi si intensifica, portando a una possibile denuncia da parte di Marcello. Scopriamo come evolveranno le loro vicende e quale sarà il futuro della loro relazione, in un quadro di scelte e confronti che coinvolgono l’intera trama della soap.

Resa dei conti in arrivo tra Marcello e Adelaide: ecco cosa accadrà tra i due ex fidanzati nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore. Adelaide non trova pace e non si rassegna all'idea di dover assistere inerme al nuovo capitolo sentimentale dell'ex fidanzato Marcello Barbieri con cui era pronta a convolare a nozze. La decisione di Marcello di chiudere la loro relazione per vivere alla luce del sole l'amore nato con Rosa ha tirato fuori la parte vendicativa del carattere della contessa che sembra disposta a tutto pur di mettere i bastoni tra le ruote ai due innamorati. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il paradiso delle signore 10, così, svelano che nei prossimi episodi, Adelaide sarà l'autrice di un gesto folle che metterà in difficoltà Marcello che, di fronte alla pericolosità dell'atteggiamento dell'ex fidanzata, potrebbe prendere una decisione irrevocabile.

IL PARADISO DELLE SIGNORE ANTICIPAZIONI: MARCELLO SMASCHERA ADELAIDE E SCOPRE LA VERITÀ

