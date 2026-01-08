Il papà a Giovanni | Sono morto con te

La tragica perdita di Giovanni Tamburi, 16 anni, durante la strage di Capodanno a Crans-Montana, ha profondamente colpito Bologna e non solo. Il suo papà ha condiviso un messaggio che rimarrà nella memoria:

Tutta Bologna si è stretta intorno al feretro di Giovanni Tamburi, 16 anni, morto durante la strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera. Al funerale di ieri in una stracolma Cattedrale di San Pietro, la città ha abbracciato i familiari, i compagni di classe di ‘Gio’ e coloro che hanno conosciuto uno dei ragazzi strappato alla vita nel devastante incendio del club ‘Le Constellation’. La liturgia è stata celebrata da monsignor Stefano Ottani, parroco della chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano: "Dare l’ultimo saluto a Giovanni sembra incredibile, pensando alla bellezza della vita che aveva davanti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il papà a Giovanni: "Sono morto con te" Leggi anche: Crans-Montana, il padre di Giovanni Tamburi: "Sono morto con te" Leggi anche: Ucciso dalla mamma a Muggia, Giovanni al papà in un video: “Non voglio andare con lei, sto meglio con te” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La strage di Crans-Montana il papà di Emanuele | Vogliamo sapere come è morto nostro figlio. Il papà a Giovanni: "Sono morto con te" - Tutta Bologna si è stretta intorno al feretro di Giovanni Tamburi, 16 anni, morto durante la strage di Capodanno a Crans- quotidiano.net

Bologna in lutto per Giovanni, la madre: 'Meloni mi è stata vicina' - Quello per la morte di Giovanni Tamburi "è un dolore di tutti" perché "era nostro figlio". ansa.it

Le lacrime del padre di Giovanni Tamburi: Quel primo gennaio sono morto con te

Si sono celebrati a Bologna, Roma e Milano i funerali di Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Achille Barosi e Chiara Costanzo, quattro dei giovani italiani morti nell'incendio avvenuto la notte di Capodanno a Crans-Montana. Tante le parole di amore e i mo - facebook.com facebook

Sono tutti nostri figli Achille, Sofia, Chiara, Riccardo, Emanuele, Giovanni. Sono angeli dolci ed eroici che ci indicano una via e per questo chiediamo ancor più forte giustizia. Un pensiero per loro sulle pagine di #CulturaIdentità Leggi l’editoriale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.