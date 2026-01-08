Il nutrizionista Granger | I fantastici 4 per non invecchiare e abbattere il 40% di rischio morte

Il nutrizionista Granger sottolinea l'importanza di quattro elementi fondamentali per favorire la longevità e ridurre il rischio di mortalità. Frutta e verdura, attività fisica regolare, un peso equilibrato e l’assenza di fumo rappresentano la base di uno stile di vita salutare. Questi principi, supportati da studi scientifici, costituiscono un approccio semplice ed efficace per mantenere una buona salute nel tempo.

