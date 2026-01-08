Il nutrizionista Granger | I fantastici 4 per non invecchiare e abbattere il 40% di rischio morte
Il nutrizionista Granger sottolinea l'importanza di quattro elementi fondamentali per favorire la longevità e ridurre il rischio di mortalità. Frutta e verdura, attività fisica regolare, un peso equilibrato e l’assenza di fumo rappresentano la base di uno stile di vita salutare. Questi principi, supportati da studi scientifici, costituiscono un approccio semplice ed efficace per mantenere una buona salute nel tempo.
Frutta e verdura, la giusta quantità di movimento quotidiano, un peso adatto e niente fumo. La formula per la longevità prevede questi quattro “ingredienti”, secondo Michael Greger, socio fondatore dell’ American College of Lifestyle Medicine, uno dei istituti più noti in ambito di studi anti-age. Il nutrizionista spiega come invecchiare, dunque, senza diventare “vecchi ”, in un libro appena pubblicato anche in Italia e intitolato proprio “Come non invecchiare” ( Baldini Castoldi ). Si può invecchiare senza diventare vecchi. Le indicazioni di Granger sono rivolte soprattutto a chi si trova nell’età compresa tra i 45 e i 64 anni: non è ancora considerata “terza età”, ma neppure silver age a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Il nutrizionista spiega come invecchiare senza essere “vecchi”: “Ecco i ‘fantastici 4’ per cambiare stile di vita tra i 45 e i 64 anni e abbattere del 40% il rischio di morte”
Leggi anche: Niente diete impossibili: il nutrizionista Michael Greger svela i “fantastici 4” consigli per rallentare l’invecchiamento dai 45 anni
Il nutrizionista Greger: «Ecco i “fantastici 4” per cambiare stile di vita tra i 45 e i 64 anni» (e abbattere il rischi di morte) - Quattro buone abitudini che favoriscono la longevità in salute e riducono del 40% la possibilità di morire nei quattro anni successuivi. msn.com
MICHAEL GREGER I “Fantastici 4” di Michael Greger: il metodo per vivere più a lungo e in salute - Secondo Michael Greger, medico nutrizionista di fama internazionale, la risposta è sì ... statoquotidiano.it
Cosa sono i "fantastici 4", il nutrizionista Michael Greger: «Ecco come cambiare stile di vita tra i 45 e i 64 anni e vivere a lungo» - Secondo Michael Greger, medico nutrizionista di fama internazionale e autore del best- msn.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.