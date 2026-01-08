Il nono album in studio di Robyn, intitolato “Sexistentialism”, sarà disponibile dal 7 marzo tramite Young. La cantante svedese ha annunciato personalmente questa nuova uscita, che rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso artistico. L’album, previsto per la primavera, promette di offrire nuove riflessioni e sonorità, consolidando la sua presenza nel panorama musicale internazionale.

Il nono album in studio di Robyn, Sexistentialism, uscirà il 7 marzo tramite Young. Ad annunciarlo, ieri, è stata la stessa cantante svedese. Insieme alla notizia, l’artista ha pubblicato il secondo e il terzo singolo del progetto, l’inno dance-pop Talk To Me e Sexistential, che un comunicato stampa definisce “probabilmente il primo rap al mondo sulle avventure di una notte a diefi settimane di gravidanza dopo la fecondazione in vitro. Concepito come una risposta ad Andre 3000 che diceva che nessuno avrebbe voluto sentirlo rappare sulla sua colonscopia, Robyn – che avrebbe adorato sentire quel rap – ha deciso di rischiare tutto”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il nono album in studio di Robyn, “Sexistentialism”, uscirà in primavera

Leggi anche: Angelina Mango, il nuovo album caramè uscirà anche in CD e in vinile

Leggi anche: Jovanotti ha annunciato a sorpresa un nuovo album: uscirà il 20 novembre

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ROBYN Sexistential il nuovo album. Guarda i video dei singoli; “Sento che lo scopo della mia vita è restare eccitato”.

ROBYN “Sexistential” il nuovo album. Guarda i video dei singoli - Sexistential è l’album più estatico che Robyn abbia mai realizzato, il suono di una delle artiste più influenti della musica contemporanea che torna a casa. newsic.it