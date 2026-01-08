Il Napoli recupera due calciatori in vista della sfida con l’Inter
Il Napoli si prepara alla sfida di domenica sera a San Siro contro l’Inter, recuperando due calciatori chiave. La settimana di avvicinamento all’incontro presenta alcune difficoltà, ma la squadra può contare sulla disponibilità di questi atleti. La partita rappresenta un momento importante della stagione e il club si impegna a ottimizzare la condizione dei giocatori in vista di questa sfida.
La settimana di avvicinamento al big match di domenica sera di San Siro contro l'Inter, non prosegue nel migliore dei modi per il Napoli. Il turno infrasettimanale ha causato l'allontanamento dalla vetta di altri due punti in virtù dei risultati maturati nella giornata di ieri: la squadra di Antonio Conte non è riuscita ad andare .
