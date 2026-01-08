Il movente familiare le molestie e il giallo irrisolto | ecco perché è stato condannato il killer di Mangione

Il caso del killer di Mangione si distingue per il movente familiare, le molestie e un giallo ancora irrisolto. La condanna si basa su elementi che evidenziano come il killer abbia pianificato attentamente il delitto, studiando le abitudini della vittima per scegliere il momento più opportuno. Questa sentenza chiarisce le dinamiche del caso e le motivazioni che hanno portato alla condanna definitiva.

