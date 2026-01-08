Il movente familiare le molestie e il giallo irrisolto | ecco perché è stato condannato il killer di Mangione
Il caso del killer di Mangione si distingue per il movente familiare, le molestie e un giallo ancora irrisolto. La condanna si basa su elementi che evidenziano come il killer abbia pianificato attentamente il delitto, studiando le abitudini della vittima per scegliere il momento più opportuno. Questa sentenza chiarisce le dinamiche del caso e le motivazioni che hanno portato alla condanna definitiva.
“È logico e conforme alla normale razionalità umana che, prima di portare a compimento un progetto omicidiario, vengano studiate le abitudini della vittima per individuare il momento più opportuno per colpire”. La corte di cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza che conferma la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Il guanto del killer di Piersanti Mattarella sparito nel nulla: il giallo della prova regina di un delitto ancora irrisolto
Leggi anche: Garlasco, le cento “firme” nel giallo: il killer, le contaminazioni il giorno dell’omicidio e il rebus sulle impronte. Ecco come i Ris collegano un nome a 29 frammenti
Il movente familiare, le molestie e il giallo irrisolto: ecco perché è stato condannato il killer di Mangione - I giudici confermano la pena di 30 anni ad Angelo D'Antona dopo avere riconosciuto l'aggravante della premeditazione ... agrigentonotizie.it
Bracciante ucciso a Pontinia, il 38enne arrestato ospitava la vittima da due mesi: giallo sul movente - L’uomo di 38 anni fermato con l’accusa di aver ucciso il bracciante suo coetaneo a Pontinia lo ospitava in casa sua: continuano le indagini, resta il giallo sul movente. fanpage.it
IL MOVENTE UNA LITE NEL LOCALE. CACCIA A TRE UOMINI - Gli agenti della squadra mobile, anche grazie alle videocamere di sorveglianza dei vicoli della movida dei Quartieri Spagnoli, sono sulle tracce degli aggressori di Gianluca Pisacane, fratello di - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.