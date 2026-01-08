Il mistero della Macchina di Majorana | cosa sappiamo tra prove truccate e verità scientifiche
La Macchina di Majorana è al centro di un dibattito che mescola scienza e leggenda. Tra teorie alternative e sospetti di insabbiamenti, questa vicenda mette in discussione le prove e le interpretazioni storiche. In questo articolo, analizzeremo i fatti noti e le ipotesi più diffuse, cercando di distinguere tra realtà scientifica e suggestioni del mistero.
Tra pseudoscienza e presunti insabbiamenti, la storia della Macchina di Majorana continua a riproporre il mito un’invenzione impossibile che, tra presunte trasmutazioni e misteri, rischia di offuscare la reale eredità del grande fisico siciliano. Fanpage.it ne ha parlato con Lorenzo Paletti, fisico e divulgatore che da anni compie ricerche sull'argomento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
