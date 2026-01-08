Il Milan di Allegri deve ringraziare Leao e Stanciu | pareggia in casa nel finale e poi il Genoa sbaglia il rigore

Il Milan di Allegri ottiene un punto prezioso contro il Genoa, grazie alla rete di Leao all’89’. La partita si è conclusa con un pareggio dopo un finale ricco di emozioni, con il Genoa che ha fallito un rigore decisivo. Stanciu ha contribuito alla rimonta, dimostrando l’importanza della squadra anche nelle situazioni più complicate. Un risultato che mantiene il Milan in corsa, evidenziando la determinazione dei rossoneri nel finale di partita.

Clamoroso a San Siro. Succede di tutto nel finale. Il Milan perdeva 1-0 in casa all’89esimo. Poi ha pareggiato con Leao. Sull’1-1 rigore per il Genoa, dal dischetto va Stanciu che spara in curva. Il Milan di Allegri può esultare: perde l’occasione di tenersi in scia all’Inter e conferma di soffrire con le piccole ma esce imbattuto da San Siro. Non perde ma pareggia in casa 1-1 contro il Genoa di De Rossi: rete dell’ex Colombo e nel recupero rete di Leao. Il Milan resta con una sola sconfitta in campionato, alla prima giornata in casa contro la Cremonese. E Allegri deve ringraziare il destino e soprattutto Stanciu. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Milan di Allegri deve ringraziare Leao e Stanciu: pareggia in casa nel finale e poi il Genoa sbaglia il rigore Leggi anche: Milan-Genoa finisce 1-1: gol di Colombo al 28', Leao pareggia al 92'. Stanciu sbaglia un rigore 99' | La diretta Leggi anche: Milan-Genoa finisce 1-1: gol di Colombo al 28', Leao pareggia al 92'. Stanciu sbaglia un rigore 99' | La partita La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Milan, Bartesaghi: Sognare è gratis, Leao è speciale. Allegri è solo da ringraziare; Cuomo: Vivo nel terrore della Juve di Djalò e Alcaraz. Magari, dopo ieri, si pensa che possa bastare...; Cuomo: il Milan tema gli errori Juve con Djalò e Alcaraz, occhio all'effetto De Winter; Bruno Corda: Perché essere disfattisti? Non è col Milan che il Cagliari deve salvarsi. Il Milan di Allegri deve ringraziare Leao e Stanciu: pareggia in casa nel finale e poi il Genoa sbaglia il rigore - L'Inter allunga a più tre sui rossoneri ... ilnapolista.it

